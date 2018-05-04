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21 нарушение ПДД выявлено в Нижнем Тагиле за четыре дня майских праздников (ФОТО)

4 мая 2018, 16:40Добавить новость
ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,нарушение,майские празники,водители,рейд
21 нарушение ПДД было зафиксировано с 29 апреля по 2 мая в Нижнем Тагиле сотрудниками ГИБДД. 

В рамках мероприятия «Стоп-контроль» за четыре дня в Нижнем Тагиле было проведено пять рейдовых мероприятий.

Семь тагильчан оказались за рулем транспортного средства пьяными, четыре человека не захотели проходить экспертизу на состояние опьянения, пять водителей управляли автомобилем, не имея на это права, пять человек повторно сели за руль в состоянии опьянения.

В ходе рейдов проверке подверглись пять тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

За майские праздники в Нижнем Тагиле произошло шесть ДТП.

ГИБДД,Нижний Тагил,ПДД,нарушение,майские празники,водители,рейд

 Фото: пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

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