Участок дороги по Космонавтов и Быкова в Нижнем Тагиле закрыт до 1 сентября (ФОТО)

Об этом горожан уведомляет администрация Нижнего Тагила. На данном участке будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем было принято решение об обеспечении безопасности дорожного движения.



Некоторое время назад для ремонт был закрыт участок улицы Максима Горького от Черных до Быкова.



В мэрии призывают заранее планировать маршруты передвижения на данном участке.