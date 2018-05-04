Участок дороги по Космонавтов и Быкова в Нижнем Тагиле закрыт до 1 сентября (ФОТО)

В Нижнем Тагиле с 3 мая по 1 сентября 2018 года будет закрыто движение на участке улиц Космонавтов и Быкова от улицы Фрунзе до Максима Горького.
Об этом горожан уведомляет администрация Нижнего Тагила. На данном участке будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем было принято решение об обеспечении безопасности дорожного движения.
Некоторое время назад для ремонт был закрыт участок улицы Максима Горького от Черных до Быкова.
В мэрии призывают заранее планировать маршруты передвижения на данном участке.