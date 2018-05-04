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Участок дороги по Космонавтов и Быкова в Нижнем Тагиле закрыт до 1 сентября (ФОТО)

4 мая 2018, 09:30Добавить новость
авто,администрация,город,дорога,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,Свердловская область,быкова,Космонавтов
В Нижнем Тагиле с 3 мая по 1 сентября 2018 года будет закрыто движение на участке улиц Космонавтов и Быкова от улицы Фрунзе до Максима Горького.

Об этом горожан уведомляет администрация Нижнего Тагила. На данном участке будут проводиться ремонтные работы, в связи с чем было принято решение об обеспечении безопасности дорожного движения.

Некоторое время назад для ремонт был закрыт участок улицы Максима Горького от Черных до Быкова.

В мэрии призывают заранее планировать маршруты передвижения на данном участке.

 

авто,администрация,город,дорога,Нижний Тагил,ремонт,ремонт дорог,Свердловская область,быкова,Космонавтов
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