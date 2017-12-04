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Автомобильный Нижний Тагил

52 нарушения ПДД выявлены в ходе профилактического рейда в Нижнем Тагиле

4 декабря 2017, 22:35Добавить новость
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Из-за участившихся ДТП с участием пешеходов в Нижнем Тагиле было проведено профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение аварий.

2 декабря в Нижнем Тагиле с 14:00 по 17:00 проводился рейд по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Сотрудники дорожной полиции за время проведения рейда выявили 52 нарушения ПДД.


30 нарушений были связаны с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, 20 раз правила нарушили пешеходы. В одном случае водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, один водитель не имел водительского удостоверения.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в осенне-зимнее время водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Владельцы транспортных средств должны обращать внимание на превышение скоростного режима, пешеходы должны быть максимально внимательны во время пересечения проезжей части.

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