52 нарушения ПДД выявлены в ходе профилактического рейда в Нижнем Тагиле

2 декабря в Нижнем Тагиле с 14:00 по 17:00 проводился рейд по предупреждению ДТП с участием пешеходов. Сотрудники дорожной полиции за время проведения рейда выявили 52 нарушения ПДД.



30 нарушений были связаны с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, 20 раз правила нарушили пешеходы. В одном случае водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, один водитель не имел водительского удостоверения.



Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в осенне-зимнее время водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах. Владельцы транспортных средств должны обращать внимание на превышение скоростного режима, пешеходы должны быть максимально внимательны во время пересечения проезжей части.