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Автомобильный Нижний Тагил

Первые штрафы за парковку на газоне выписаны в Екатеринбурге (ФОТО)

4 декабря 2017, 09:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,закон,нарушение,Свердловская область,транспорт,штраф,газон,парковка
В столице Урала водителям впервые выписали штрафы за парковку на газонах. Один из автолюбителей обнаружил соответствующее извещение под дворниками своей машины.

Екатеринбуржец рассказал, что в том месте, где он был припаркован, нет травы, а деревья там огорожены забором. Тем не менее, его вызвали в администрацию и на комиссии назначили штраф в 3 тысячи рублей.

Мужчина уверен, что во избежание таких ситуаций жильцам нужно обговаривать запретные места с УК, передает E1.ru.

Напомним, закон, подписанный депутатами, вступил в силу 18 ноября. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч на физических лиц и от 150 до 500 на юридических.

 

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Фото: E1.ru
 
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