Первые штрафы за парковку на газоне выписаны в Екатеринбурге (ФОТО)

В столице Урала водителям впервые выписали штрафы за парковку на газонах. Один из автолюбителей обнаружил соответствующее извещение под дворниками своей машины.
Екатеринбуржец рассказал, что в том месте, где он был припаркован, нет травы, а деревья там огорожены забором. Тем не менее, его вызвали в администрацию и на комиссии назначили штраф в 3 тысячи рублей.
Мужчина уверен, что во избежание таких ситуаций жильцам нужно обговаривать запретные места с УК, передает E1.ru.
Напомним, закон, подписанный депутатами, вступил в силу 18 ноября. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч на физических лиц и от 150 до 500 на юридических.
Фото: E1.ru