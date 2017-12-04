Первые штрафы за парковку на газоне выписаны в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбуржец рассказал, что в том месте, где он был припаркован, нет травы, а деревья там огорожены забором. Тем не менее, его вызвали в администрацию и на комиссии назначили штраф в 3 тысячи рублей.



Мужчина уверен, что во избежание таких ситуаций жильцам нужно обговаривать запретные места с УК, передает E1.ru.





Напомним, закон, подписанный депутатами, вступил в силу 18 ноября. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч на физических лиц и от 150 до 500 на юридических.