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Автомобильный Нижний Тагил

47 свердловчан задержаны за взятки сотрудникам ГИБДД в 2017 году

5 декабря 2017, 14:00Добавить новость
авто,ГИБДД,деньги,нарушение,Свердловская область,уголовное дело,взятки
За 11 месяцев 2017 года в Свердловской области задержаны 47 водителей, пытавшихся подкупить сотрудников ГИБДД.

Свердловчане пытались избежать наказания за самые разные нарушения: управление автомобилем в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу и другие.

По итогам расследований с начала 2017 года следственными органами возбуждено 30 уголовных дел, приговор был вынесен 9-ти нарушителям. Осуждённым вынесены наказания в виде исправительных работ на срок до 3 месяцев и выплаты штрафов от 7 000 до 200 000 рублей. Один из обвиняемых был приговорен к двум годам лишения свободы, пишет «Накануне.ru».

В пресс-группе регионального ГИБДД отмечают, что каждый служебный автомобиль оснащен видеорегистратором, что позволяет своевременно выявлять преступные действия.

 
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