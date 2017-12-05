47 свердловчан задержаны за взятки сотрудникам ГИБДД в 2017 году

Свердловчане пытались избежать наказания за самые разные нарушения: управление автомобилем в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу и другие.





По итогам расследований с начала 2017 года следственными органами возбуждено 30 уголовных дел, приговор был вынесен 9-ти нарушителям. Осуждённым вынесены наказания в виде исправительных работ на срок до 3 месяцев и выплаты штрафов от 7 000 до 200 000 рублей. Один из обвиняемых был приговорен к двум годам лишения свободы, пишет «Накануне.ru».





В пресс-группе регионального ГИБДД отмечают, что каждый служебный автомобиль оснащен видеорегистратором, что позволяет своевременно выявлять преступные действия.