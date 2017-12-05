Грузовики «Уралстроймонтаж» разбили тагильские дороги в мкр Запрудный: ремонт весной

Неудовлетворительное состояние дорог микрорайона стало причиной обращения актива жителей в Администрацию Нижнего Тагила. В управлении городским хозяйством тагильчанам рассказали о планах по ремонту нескольких улиц до середины ноября, а остальных - в новом году:
Предприятием «Уралстроймонтаж» в срок до 15.11.2017 года будет произведён текущий ремонт дорожного покрытия с добавлением новых материалов на ул. Белогорская, Васильковая, 1 Мая. Ремонт других улиц микрорайона будет выполнен в весенний период в соответствии с графиком ремонта 2018 года.
Тем не менее, в течение ноября, по словам местных жителей, был отремонтирован лишь стометровый отрезок улицы Белогорская. Потому жители микрорайона потребовали предоставить график ремонта дорог микрорайона в 2018 году и включить их представителя в состав комиссии по обследованию улично-дорожной сети города.
Представители городской общественности считают возможным привлечь «Уралстроймонтаж» к ответственности за не приведение дорог Запрудного микрорайона в нормативное состояние в срок.
При продолжении Уральского проспекта компании «Уралстроймонтаж» было дано разрешение на работу (на подвоз материалов), с условием, что после окончания работ компания приведёт эти улицы в нормативное состояние. Однако этого не было сделано. Информация об этом была озвучена на собрании штаба управления городским хозяйством. Руководитель управления дал поручение проработать вопрос и привлечь к ответственности компанию «Уралстроймонтаж», -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.