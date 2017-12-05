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Грузовики «Уралстроймонтаж» разбили тагильские дороги в мкр Запрудный: ремонт весной

5 декабря 2017, 18:25Добавить новость
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Дороги микрорайона Запрудный на ГГМ в Нижнем Тагиле находятся в ненормативном состоянии. В течение летнего сезона по ним ездили большегрузы компании «Уралстроймонтаж», поставляя материалы для строительства продолжения Уральского проспекта. Предполагалось, что дороги будут отремонтированы до прихода зимы, но этого не произошло.

Неудовлетворительное состояние дорог микрорайона стало причиной обращения актива жителей в Администрацию Нижнего Тагила. В управлении городским хозяйством тагильчанам рассказали о планах по ремонту нескольких улиц до середины ноября, а остальных - в новом году:

 

Предприятием «Уралстроймонтаж» в срок до 15.11.2017 года будет произведён текущий ремонт дорожного покрытия с добавлением новых материалов на ул. Белогорская, Васильковая, 1 Мая. Ремонт других улиц микрорайона будет выполнен в весенний период в соответствии с графиком ремонта 2018 года.


Тем не менее, в течение ноября, по словам местных жителей, был отремонтирован лишь стометровый отрезок улицы Белогорская. Потому жители микрорайона потребовали предоставить график ремонта дорог микрорайона в 2018 году и включить их представителя в состав комиссии по обследованию улично-дорожной сети города.

Представители городской общественности считают возможным привлечь «Уралстроймонтаж» к ответственности за не приведение дорог Запрудного микрорайона в нормативное состояние в срок.

 

При продолжении Уральского проспекта компании «Уралстроймонтаж» было дано разрешение на работу (на подвоз материалов), с условием, что после окончания работ компания приведёт эти улицы в нормативное состояние. Однако этого не было сделано. Информация об этом была озвучена на собрании штаба управления городским хозяйством. Руководитель управления дал поручение проработать вопрос и привлечь к ответственности компанию «Уралстроймонтаж», -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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