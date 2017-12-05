Ледяные горки и наледи Нижнего Тагила проверят на безопасность для детей

Всё больше нижнетагильских детей развлекаются тем, что скатываются с горок и наледей. Часто это происходит вблизи проезжей части, что создаёт угрозу жизни и здоровью ребёнка и может привести к серьёзному ДТП.
Из-за участившихся случаев скатывания детей с горок и наледей на проезжую часть сотрудники дорожной полиции проводят профилактическое мероприятие «Горка» с 4 декабря 2017 года по 1 марта 2018.
Мероприятие направлено на выявление горок и наледей, представляющих опасность жизни и здоровью детей.
Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обращается к жителям города с просьбой сообщать обо всех обнаруженных опасных горках по телефонам дежурной части ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 97-65-60 и 25-00-44.