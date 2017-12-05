-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
утро: -4
день: -3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.99 + 0.47
EUR 69.91 + 0.16
Автомобильный Нижний Тагил

Ледяные горки и наледи Нижнего Тагила проверят на безопасность для детей

5 декабря 2017, 06:35Добавить новость
ГИБДД,город,дети,дорога,Нижний Тагил,проверка,Свердловская область,наледь,горка,профилактика
Всё больше нижнетагильских детей развлекаются тем, что скатываются с горок и наледей. Часто это происходит вблизи проезжей части, что создаёт угрозу жизни и здоровью ребёнка и может привести к серьёзному ДТП.

Из-за участившихся случаев скатывания детей с горок и наледей на проезжую часть сотрудники дорожной полиции проводят профилактическое мероприятие «Горка» с 4 декабря 2017 года по 1 марта 2018.

Мероприятие направлено на выявление горок и наледей, представляющих опасность жизни и здоровью детей.

Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила обращается к жителям города с просьбой сообщать обо всех обнаруженных опасных горках по телефонам дежурной части ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» 97-65-60 и 25-00-44.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Трое нарушителей задержаны в Нижнем Тагиле за четыре часа рейда
29 ноября, 08:00
0 2
Пьяный водитель из Нижнего Тагила уходил от погони и врезался в машину ДПС
5 ноября, 15:30
0 1
Юные пешеходы напомнили водителям Нижнего Тагила о ПДД (ФОТО)
4 ноября, 10:05
2 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 30
Подписаться на новости