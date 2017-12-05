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Автомобильный Нижний Тагил

Все пешеходные переходы Нижнего Тагила будут оборудованы освещением

5 декабря 2017, 09:30Добавить новость
авария,администрация,безопасность,ГАИ,ГИБДД,город,дорога,Нижний Тагил,Носов,полиция,Свердловская область,транспорт

В администрации Нижнего Тагила накануне представители ГИБДД сообщили о том, что аварийность на дорогах города по сравнению с прошлым годом снизилась на 25 процентов, в связи с чем на 19 процентов уменьшилось количество жертв ДТП.

За период с начала этого года произошло 135 аварий, в которых погибли 9 тагильчан и пострадали ещё 189 человек. В частности, 73 раза автолюбителя совершили наезд на пешеходов, в 27 случаях люди переходили улицу, не нарушая ПДД.

В управлении образования отметили, что восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет пострадали на улицах города. Трое юных тагильчан переходили дорогу в неположенном месте. В связи с этим в школах на постоянной основе проводят профилактические беседы с учениками и педагогами.

По предложению мэра Сергея Носова специалисты проведут анализ данных от ЕДДС о нарушениях ПДД, в частности, со стороны малолетних пешеходов.

Кроме того, глава города дал две недели представителям городского хозяйства на решение вопроса с установкой освещения на пешеходных переходах в городе. Также Сигнал-3 по поручению мэра займётся переводом светофоров в автоматический режим работы.

Сообщалось, что тагильчане нередко жалуются на изменение остановок на улице Космонавтов. Так, мэр дал поручение подготовить памятки с перечнем остановок и документов, согласно которым были внесены эти изменения, рассказали в пресс-службе мэрии.

 
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