Вторая взлетно-посадочная полоса откроется в аэропорту Екатеринбурга к ЧМ-2018

В аэропорту «Кольцово» перед Новым Годом будет запущена вторая взлетно-посадочная полоса, которая была закрыта на реконструкцию.

Работы в аэропорту Екатеринбурга приурочены к проведению ЧМ-2018. Улучшение инфраструктуры «Кольцово» проводится для того, чтобы объект соответствовал требованиям FIFA.





Более того, оборудование на реконструированной полосе позволит самолетам садиться и взлетать при сложных метеоусловиях.





Все работы уже завершены, и 25 декабря вторая полоса будет открыта для самолетов. Специалисты считают, что двух ВПП будет достаточно для обслуживания большого числа пассажиров как во время ЧМ-2018, так и при проведении ЭКСПО-2025 в случае победы Екатеринбурга.





На 2018 год в аэропорту запланировано еще несколько модернизаций: будет расширен магазин беспошлинной торговли, отремонтирован бизнес-зал и увеличится число мест для пассажиров. В будущем появится новый терминал с многоуровневой парковкой, проект которого находится в разработке, пишет «Наша Газета».