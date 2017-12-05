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Вторая взлетно-посадочная полоса откроется в аэропорту Екатеринбурга к ЧМ-2018

5 декабря 2017, 15:00Добавить новость
Екатеринбург,ремонт,Свердловская область,Аэропорт «Кольцово»,аэропорт,ЧМ-2018,самолет
В аэропорту «Кольцово» перед Новым Годом будет запущена вторая взлетно-посадочная полоса, которая была закрыта на реконструкцию.

Работы в аэропорту Екатеринбурга приурочены к проведению ЧМ-2018. Улучшение инфраструктуры «Кольцово» проводится для того, чтобы объект соответствовал требованиям FIFA.

Более того, оборудование на реконструированной полосе позволит самолетам садиться и взлетать при сложных метеоусловиях.

Все работы уже завершены, и 25 декабря вторая полоса будет открыта для самолетов. Специалисты считают, что двух ВПП будет достаточно для обслуживания большого числа пассажиров как во время ЧМ-2018, так и при проведении ЭКСПО-2025 в случае победы Екатеринбурга.

На 2018 год в аэропорту запланировано еще несколько модернизаций: будет расширен магазин беспошлинной торговли, отремонтирован бизнес-зал и увеличится число мест для пассажиров. В будущем появится новый терминал с многоуровневой парковкой, проект которого находится в разработке, пишет «Наша Газета».

 

 
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