564,2 млн рублей выделят на ремонт 3-х участков Серовского тракта

Департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион, по результатам которого 26 марта будет выбран подрядчик.



Подрядчику будет необходимо уложить почти 445 кв. м. асфальтобетона, заменить 6 труб, демонтировать и вновь уложить 7 тыс. погонных метров барьерных ограждений. Ремонтные работы должны быть выполнены до 25 сентября 2020 года.





Всего ремонту подлежит 33,3 километра тракта, сообщает «ЕТБ».