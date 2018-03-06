USD 0.00
EUR 0.00
Автомобильный Нижний Тагил

564,2 млн рублей выделят на ремонт 3-х участков Серовского тракта

6 марта 2018, 22:20Добавить новость
3 участка Серовского тракта, находящиеся на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы, планируют отремонтировать власти Свердловской области. На ремонт дороги из областной казны будет выделено 564,2 млн рублей.

Департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион, по результатам которого 26 марта будет выбран подрядчик.

Подрядчику будет необходимо уложить почти 445 кв. м. асфальтобетона, заменить 6 труб, демонтировать и вновь уложить 7 тыс. погонных метров барьерных ограждений. Ремонтные работы должны быть выполнены до 25 сентября 2020 года.

Всего ремонту подлежит 33,3 километра тракта, сообщает «ЕТБ».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
 
Показов: 145
Подписаться на новости