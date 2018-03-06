564,2 млн рублей выделят на ремонт 3-х участков Серовского тракта

3 участка Серовского тракта, находящиеся на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы, планируют отремонтировать власти Свердловской области. На ремонт дороги из областной казны будет выделено 564,2 млн рублей.
Департамент госзакупок Свердловской области объявил аукцион, по результатам которого 26 марта будет выбран подрядчик.
Подрядчику будет необходимо уложить почти 445 кв. м. асфальтобетона, заменить 6 труб, демонтировать и вновь уложить 7 тыс. погонных метров барьерных ограждений. Ремонтные работы должны быть выполнены до 25 сентября 2020 года.
Всего ремонту подлежит 33,3 километра тракта, сообщает «ЕТБ».