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Автомобильный Нижний Тагил

Очевидцы 2-х смертельных ДТП разыскиваются в Нижнем Тагиле

6 марта 2018, 20:25Добавить новость
ГИБДД,дорога,дтп,Нижний Тагил,очевидцы
В Нижнем Тагиле разыскиваются очевидцы 2-х ДТП со смертельным исходом.

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 4 марта на улице Свердлова,17. Водитель Mitsubishi Outlander врезался в дерево, пассажир автомобиля погиб.

В результате ДТП, произошедшего 2 марта на автодороге Южный подъезд на Свердловском шоссе, погиб водитель автомобиля ВАЗ-211140.

Следственное управление города Нижний Тагил просит очевидцев данных ДТП обратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49, кабинет 30 или по телефону – 97-66-47, 97-66-88.

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