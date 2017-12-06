Трое жителей Нижнего Тагила задержаны по подозрению в краже автомобиля

4 декабря в отделение полиции Ленинского района Нижнего Тагила обратился житель ГГМ с заявлением о краже автомобиля и сотового телефона.



Как рассказал пострадавший, несколькими днями ранее он опубликовал на электронной доске объявлений сообщение о продаже автомобиля. Через некоторое время с ним связался мужчина, который захотел посмотреть машину. Они договорились встретиться возле одного из торговых центров на проспекте Ленина.



Покупатель пришёл в компании двух друзей, вместе с которыми он посадил продавца на заднее сиденье автомобиля, силой забрал ключи и сотовый телефон. Угрожая физической расправой лжепокупатели, со слов пострадавшего, потребовали у него на следующий день привезти документы на телефон и 5 000 рублей наличными. После пострадавшего высадили из машины и она скрылась в неизвестном направлений.



Несостоявшийся продавец обратился в полицию, сыщики которой приступили к расследованию дела. Угнанный автомобиль спустя некоторое время был обнаружен во дворе дома, где проживал один из предполагаемых грабителей. В соседних домах полицейские обнаружили 2 его сообщников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Против задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительном сговору». Максимальный срок наказания предусмотренный данной статьей составляет 7 лет лишения свободы.