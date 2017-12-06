«Лежачие» после смерти в ДТП появились по указу ГИБДД в обход тагильской мэрии (ФОТО)

Авария на ул. Индустриальная унесла жизнь женщины-пешехода 5 декабря. Утром 6 декабря жители Нижнего Тагила обратили внимание на проведение работ по установке искусственных неровностей на участке.

Ну, как обычно бывает, после смертельной аварии на дороге решили установить «лежачих полицейских». Вот только зачем? Трамвайные пути находятся вровень с проезжей частью. Все просто будут объезжать неровности по ним! -- рассказал журналистам TagilCity.ru один из автомобилистов.



Представители ОД «Тагил без ям» охарактеризовали работы как бессмысленную растрату бюджетных средств через злоупотребление ГИБДД своими полномочиями.

Это классический пример выполнения работ «для галочки». Сотрудники ГИБДД отчитаются о выполненных мероприятиях по снижению аварийности на дорогах. Но на самом деле это бессмысленная трата бюджетных средств. Эти работы проводятся без согласования с Администрацией города. ГИБДД злоупотребляют своими полномочиями, -- рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.



По последним данным от МУП «Сигнал-3», уже установленные элементы искусственных неровностей будут демонтированы на этом участке ул. Индустриальная.

ГИБДД Нижнего Тагила предстоит продумать другие меры по снижению аварийности участка и согласовать их с муниципалитетом.

Фото: ул. Индустриальная, 6 декабря, 2017г.