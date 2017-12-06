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Автомобильный Нижний Тагил

Тагильчане жалуются на устроившую каток на дороге автомойку на ул. Носова (ВИДЕО)

6 декабря 2017, 15:30Добавить новость
авто,город,дорога,Нижний Тагил,улица Носова,автомойка,гололед,каток

Автомобилисты Нижнего Тагила рассказали, что на дороге по улице Носова образовался толстый слой наледи. В этом они винят автомойку, которая устроила на улице потоп.

Вода, вытекающая из здания автомойки по адресу ул. Носова, 45, попадает на проезжую часть. Позднее она замерзает, из-за чего на дороге образуется наледь.

По словам автомобилистов, гололед приходится объезжать по встречной полосе, а движение на этом участке дороги активное. Из-за этого на проезжей части могут создаваться аварийные ситуации.

Сотрудники автомойки отметили, что такая ситуация образовалась из-за неисправных труб. Сейчас, по их словам, уже начался ремонт оборудования. Однако гололед сохраняется, и этот участок дороги остается аварийным, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
 
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