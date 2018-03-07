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Автомобильный Нижний Тагил

Уроженец Казахстана предстанет перед судом в Екатеринбурге за дебоширство в самолёте

7 марта 2018, 10:35Добавить новость
Екатеринбург,полиция,Свердловская область,транспорт,уголовное дело,самолет,дебош,хулиганство,Таиланд,Пхукет
Гражданин Республики Казахстан напугал пассажиров самолёта, летящего в Таиланд, своим неадекватным поведением. По прибытию на Пхукет дебошира сняли с рейса и доставили в полицию.

На авиарейсе из Екатеринбурга в Таиланд один из пассажиров начал вести себя неадекватно.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нецензурно выражался, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками. После прибытия самолёта в аэропорт Пхукета дебошира доставили в местное отделение полиции и затем обратным рейсом отправили в Россию.

В Екатеринбурге против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает «Областная газета».

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