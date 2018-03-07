Уроженец Казахстана предстанет перед судом в Екатеринбурге за дебоширство в самолёте

На авиарейсе из Екатеринбурга в Таиланд один из пассажиров начал вести себя неадекватно.



Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нецензурно выражался, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками. После прибытия самолёта в аэропорт Пхукета дебошира доставили в местное отделение полиции и затем обратным рейсом отправили в Россию.



В Екатеринбурге против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает «Областная газета».