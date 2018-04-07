Юные тагильчане вышли на улицу Металлургов и напомнили горожанам о ПДД (ФОТО)

К проведению акции на этот раз были привлечены представители отряда ЮИД школы №5. Ребята и инспекторы ДПС вышли на улицу Металлургов и обратились к тагильчанам с призывом быть внимательными. Дети напомнили взрослым о том, что нельзя отвлекаться на телефон ни водителям, ни пешеходам. Кроме того, стоит помнить о снижении скорости при преодолении пешеходных переходов.



Участники акции получили от организаторов памятки о поведении на дорогах. Кроме того, горожанам выдали световозвращающие элементы, которые в темное время суток делают человека более заметными на дорогах.

Взрослых тагильчан представители отделения пропаганды ГИБДД призывают напоминать своим детям о необходимости безопасного поведения на дорогах города.





Фото: отделение пропаганды ГИБДД