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Юные тагильчане вышли на улицу Металлургов и напомнили горожанам о ПДД (ФОТО)

7 апреля 2018, 11:00Добавить новость
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Юные тагильчане совместно с сотрудниками тагильской Госавтоинспекции провели акцию «Внимание, каникулы!». Организаторы намеревались напомнить водителям о соблюдении правил дорожного движения, особенно с наступлением каникул.

К проведению акции на этот раз были привлечены представители отряда ЮИД школы №5. Ребята и инспекторы ДПС вышли на улицу Металлургов и обратились к тагильчанам с призывом быть внимательными. Дети напомнили взрослым о том, что нельзя отвлекаться на телефон ни водителям, ни пешеходам. Кроме того, стоит помнить о снижении скорости при преодолении пешеходных переходов.

Участники акции получили от организаторов памятки о поведении на дорогах. Кроме того, горожанам выдали световозвращающие элементы, которые в темное время суток делают человека более заметными на дорогах.
Взрослых тагильчан представители отделения пропаганды ГИБДД призывают напоминать своим детям о необходимости безопасного поведения на дорогах города.

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
 
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