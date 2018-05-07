Инфраструктура для беспилотных автомобилей появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге до 2025 года будет создана инфраструктура для беспилотных автомобилей.

Столица Урала попала в список городов, в которых будет создана инфраструктура для беспилотных автомобилей. Об этом сказано в утвержденной правительством Российской Федерации стратегии развития автопрома до 2025 года.





Как пишет ZNAK, основным направлением в стратегии является развитие беспилотных автомобилей. Согласно проекту, условия для беспилотников должны быть созданы в крупных городах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Сочи и Ростове-на-Дону.





Проект включает в себя также адаптацию и модернизацию дорожного полотна, нанесение специальной разметки и установку знаков.





Помимо этого в рамках пилотного проекта в городах появятся станции зарядки для электрокаров.