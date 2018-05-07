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Автомобильный Нижний Тагил

Инфраструктура для беспилотных автомобилей появится в Екатеринбурге

7 мая 2018, 12:05Добавить новость
авто,дорога,Екатеринбург,транспорт,инфраструктура,технологии,беспилотник,электрокар

В Екатеринбурге до 2025 года будет создана инфраструктура для беспилотных автомобилей.

Столица Урала попала в список городов, в которых будет создана инфраструктура для беспилотных автомобилей. Об этом сказано в утвержденной правительством Российской Федерации стратегии развития автопрома до 2025 года.

Как пишет ZNAK, основным направлением в стратегии является развитие беспилотных автомобилей. Согласно проекту, условия для беспилотников должны быть созданы в крупных городах страны - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Сочи и Ростове-на-Дону.

Проект включает в себя также адаптацию и модернизацию дорожного полотна, нанесение специальной разметки и установку знаков.

Помимо этого в рамках пилотного проекта в городах появятся станции зарядки для электрокаров.

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