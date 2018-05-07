Общественный транспорт в Нижнем Тагиле 9 мая изменит маршрут

В Нижнем Тагиле 9 мая в связи с празднованием 73-летия годовщины победы в Великой Отечественной Войне изменится маршрут движения общественного транспорта.
9 мая в Нижнем Тагиле общественный транспорт изменит маршрут движения из-за перекрытия улиц для проведения Парада Победы.
В Ленинском районе общественный транспорт до окончания праздничных мероприятий будет курсировать по маршруту ул. Серова – Октябрьской революции – Циолковского.
На Вагонке транспорт будет идти от проходной УВЗ по ул. Зари и Ильича.
Трамваи с Тагилстроя будут ходить через Выю и Красный Камень до Островского. Движение вагонов с ГГМ будет также осуществляться до трамвайного кольца на Островского. С Вагонки трамваи будут ходить до кольца на ул. Садовой.
После окончания праздничных мероприятий трамваи продолжат движение по расписанию выходного дня, сообщает администрация Нижнего Тагила.