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Автомобильный Нижний Тагил

Общественный транспорт в Нижнем Тагиле 9 мая изменит маршрут

7 мая 2018, 11:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,транспорт,трамвай,день Победы,маршрут

В Нижнем Тагиле 9 мая в связи с празднованием 73-летия годовщины победы в Великой Отечественной Войне изменится маршрут движения общественного транспорта.

9 мая в Нижнем Тагиле общественный транспорт изменит маршрут движения из-за перекрытия улиц для проведения Парада Победы.

В Ленинском районе общественный транспорт до окончания праздничных мероприятий будет курсировать по маршруту ул. Серова – Октябрьской революции – Циолковского.

На Вагонке транспорт будет идти от проходной УВЗ по ул. Зари и Ильича.

Трамваи с Тагилстроя будут ходить через Выю и Красный Камень до Островского. Движение вагонов с ГГМ будет также осуществляться до трамвайного кольца на Островского. С Вагонки трамваи будут ходить до кольца на ул. Садовой.

После окончания праздничных мероприятий трамваи продолжат движение по расписанию выходного дня, сообщает администрация Нижнего Тагила.

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Расписание движения трамваев

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