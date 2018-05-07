Проспект Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыт 7 мая для репетиции парада Победы

Вечером 7 мая в Нижнем Тагиле для движения машин и общественного транспорта будет перекрыт пр. Ленина в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы.

Для движения автотранспорта с 18.00 будет закрыт пр. Ленина от ул. Первомайской до пр. Мира.





Начнется мероприятие в 19.00, движение перекроют с 18.00 и до окончания парада. В репетиции будут задействованы около 600 тагильчан, 12 парадных расчетов и 18 единиц военной техники, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.



Напомним также, что 9 мая будут перекрыты некоторые улицы Нижнего Тагила и будет изменено движение общественного транспорта.