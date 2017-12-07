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Автомобильный Нижний Тагил

Два года тюрьмы условно назначено виновнице ДТП с участием санитаров в Ревде

7 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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В Ревде местная автоледи получила условный срок за то, что в апреле стала виновницей ДТП с участием санитаров психбольницы.

Авария произошла на дороге Ревда – Дегтярск – Курганово. Женщина решила совершить разворот и не пропустила служебный УАЗик. Было установлено, что виновница находилась в нетрезвом состоянии.

Водитель УАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и иные тяжкие травмы.

Вину подсудимая признала в полном объеме. Учитывая все обстоятельства, в том числе наличие двоих маленьких детей у женщины, суд назначил два года условно. К тому же она на 2 года лишилась водительских прав, передает Znak.com.

 
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