Два года тюрьмы условно назначено виновнице ДТП с участием санитаров в Ревде

Авария произошла на дороге Ревда – Дегтярск – Курганово. Женщина решила совершить разворот и не пропустила служебный УАЗик. Было установлено, что виновница находилась в нетрезвом состоянии.



Водитель УАЗа получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и иные тяжкие травмы.



Вину подсудимая признала в полном объеме. Учитывая все обстоятельства, в том числе наличие двоих маленьких детей у женщины, суд назначил два года условно. К тому же она на 2 года лишилась водительских прав, передает Znak.com.