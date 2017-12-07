Техника «Уралстроймонтаж» простаивает при ремонте тагильской ул. Грибоедова (ФОТО)

«Уралстроймонтаж» продолжает ремонт дорог в Нижнем Тагиле. Сейчас компания проводит работы на перекрестке улиц Победы и Восточная. Однако, как утверждают очевидцы, дорожная техника простаивает.

Подрядчик «Уралстроймонтаж» продолжает дорожные работы на Красном Камне. Сейчас компании необходимо построить камеру на перекрестке улиц Победы и Восточная, чтобы завершить ремонт дороги на ул. Грибоедова. При этом местные жители сообщают, что техника подрядчика на этом участке не работает.

Как пояснили в Общественном движении «Тагил без ям», из-за простоя работы могут значительно затянуться. Также осмотр общественников показал, что на дороге со стороны ул. Серова сломан асфальт, а техника на этом участке и вовсе отсутствует.



При этом знаков, предупреждающих о дорожных работах, нет ни со стороны улицы Речная, ни на выезде по улице Грибоедова.

Напомним, ранее грузовики «Уралстроймонтаж» разбили асфальт на дорогах в микрорайоне Запрудный. Ремонт там будет проводиться весной.





Фото: Общественное движение «Тагил без Ям»