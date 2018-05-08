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1158 нарушений ПДД совершили водители и пешеходы в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая

8 мая 2018, 21:05Добавить новость
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Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проходило в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая. За это время сотрудниками ГИБДД выявлено 1158 нарушений ПДД.

В Нижнем Тагиле подведены итоги мероприятия «Безопасная дорога», которое проводилось с целью предотвращения наездов на пешеходов, пресечения грубых нарушений ПДД, соблюдения правил при проезде пешеходных переходов. В патрулировании приняли участие 253 полицейских.

Также во время рейда осуществлялось скрытое патрулирование.

По итогам мероприятия выявлено 1158 нарушений правил дорожного движения. Из них 481 нарушение совершили пешеходы.

В числе нарушителей были задержаны 7 человек в алкогольном опьянении, зафиксировано 230 случаев непредоставления преимущества движения пешеходам. Также зафиксировано 218 фактов нарушения ПДД при проезде пешеходного перехода. Трое пешеходов не использовали световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.

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