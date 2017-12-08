300 снегоуборочных машин очищают дороги Свердловской области от снега

За прошедшие сутки на борьбу с последствиями снегопадов в Свердловской области коммунальщики направили 300 единиц снегоуборочной техники.

В общей сложности за 24 часа из региона было вывезено около тонны снега, были задействованы 300 машин.



По прогнозам синоптиков, обильный снегопад в Свердловской области завершится лишь к концу выходных. В Нижний Тагил сильный снегопад также придет в выходные.

В связи с этим подрядчики находятся в полной готовности к ликвидации последствий. На улицах проводится дежурство, работают диспетчерские службы. Также коммунальщиками проверена исправность спецтехники и наличие горючего для проведения работ, пишет «Комсомольская Правда».

Напомним, о неочищенных от снега улицах и гололеде водители могут сообщать на горячую линию.