93 нарушения ПДД пешеходами зафиксированы полицией Нижнего Тагила со 2 по 5 декабря

В период со 2 по 5 декабря с 14:00 до 18:00 в Нижнем Тагиле проходила профилактическая акция «Пешеход, пешеходный переход», направленная на предупреждение ДТП по вине пешеходов и водителей.



За время акции полицейские выявили 233 нарушения правил дорожного движения. В 132 случаях пешеходам не предоставили преимущества перехода, 93 раза нарушения происходили по вине пешеходов.



Один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.



Всего за период с ноября по декабрь в Нижнем Тагиле в ДТП погибли 3 пешехода, 11 получили травмы различной степени тяжести.