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Автомобильный Нижний Тагил

93 нарушения ПДД пешеходами зафиксированы полицией Нижнего Тагила со 2 по 5 декабря

8 декабря 2017, 23:20Добавить новость
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Со 2 по 5 декабря в результате профилактической акции выявлены 233 нарушения ПДД со стороны пешеходов и водителей Нижнего Тагила.

В период со 2 по 5 декабря с 14:00 до 18:00 в Нижнем Тагиле проходила профилактическая акция «Пешеход, пешеходный переход», направленная на предупреждение ДТП по вине пешеходов и водителей.

За время акции полицейские выявили 233 нарушения правил дорожного движения. В 132 случаях пешеходам не предоставили преимущества перехода, 93 раза нарушения происходили по вине пешеходов.

Один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.


Всего за период с ноября по декабрь в Нижнем Тагиле в ДТП погибли 3 пешехода, 11 получили травмы различной степени тяжести.

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