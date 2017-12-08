Автобусы на маршруте № 58 в Нижнем Тагиле начали курсировать по графику (ФОТО)

В Нижнем Тагиле установился график движения автобусов по маршруту №58 «Ж/д вокзал – п. Северный».

Ранее редакция TagilCity.ru сообщала о том, что из-за замены пассажирских ГАЗелей на автобусы, на маршруте №58 возникли проблемы с расписанием.



Тагильчане жаловались на большие очереди, а также отсутствие согласованного графика.





Как пояснила пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас в транспортной организации маршрутные такси полностью заменены автобусами с большей вместимостью.





Теперь на маршруте № 58 «Ж/д вокзал – п. Северный» функционирует 3 автобуса марки «ПАЗ». Транспорт работает по расписанию.





Расписание движения автобусов по маршруту №58