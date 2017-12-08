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Автомобильный Нижний Тагил

Автобусы на маршруте № 58 в Нижнем Тагиле начали курсировать по графику (ФОТО)

8 декабря 2017, 17:30Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,транспорт,график,расписание,Северный,железнодорожный вокзал,маршрут
В Нижнем Тагиле установился график движения автобусов по маршруту №58 «Ж/д вокзал – п. Северный».

Ранее редакция TagilCity.ru сообщала о том, что из-за замены пассажирских ГАЗелей на автобусы, на маршруте №58 возникли проблемы с расписанием.

Тагильчане жаловались на большие очереди, а также отсутствие согласованного графика.

Как пояснила пресс-служба администрации Нижнего Тагила, сейчас в транспортной организации маршрутные такси полностью заменены автобусами с большей вместимостью.

Теперь на маршруте № 58 «Ж/д вокзал – п. Северный» функционирует 3 автобуса марки «ПАЗ». Транспорт работает по расписанию.

дорога,Нижний Тагил,транспорт,график,расписание,Северный,железнодорожный вокзал,маршрут

Расписание движения автобусов по маршруту №58

 
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