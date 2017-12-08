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Автомобильный Нижний Тагил

Транспортная реформа задерживается в Екатеринбурге из-за судов с ФАС

8 декабря 2017, 07:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,суд,транспорт,ФАС,автобус,реформа
В Екатеринбурге власти не могут отменить четыре автобусных маршрута в рамках транспортной реформы. Дело в том, что претензии Федеральной антимонопольной службы задерживают внедрение изменений.

Всего из 12 запланированных маршрутов было отменено только восемь.

Так, четыре автобусных рейса будут ликвидированы только после проведения аукциона, но по каждому из конкурсов происходят судебные разбирательства, передает Политсовет.

Сообщается, что ФАС имеет претензии к требованиям мэрии по техническим характеристикам автобуса, тарифам и наличию валидаторов. Кроме того, есть замечания к способу проведения закупки, а также к осуществлению транспортировки пассажиров и багажа по низким тарифам, установленных РЭК.

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