Транспортная реформа задерживается в Екатеринбурге из-за судов с ФАС

Всего из 12 запланированных маршрутов было отменено только восемь.



Так, четыре автобусных рейса будут ликвидированы только после проведения аукциона, но по каждому из конкурсов происходят судебные разбирательства, передает Политсовет.



Сообщается, что ФАС имеет претензии к требованиям мэрии по техническим характеристикам автобуса, тарифам и наличию валидаторов. Кроме того, есть замечания к способу проведения закупки, а также к осуществлению транспортировки пассажиров и багажа по низким тарифам, установленных РЭК.