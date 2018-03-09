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Автомобильный Нижний Тагил

Екатеринбург стал лидером по приобретению автомобилей премиум-класса в 2017 году

9 марта 2018, 18:20Добавить новость
авто,Екатеринбург,легковые авто,транспорт,рейтинг,премиум,премиум-класс

В рейтинге городов РФ по продаже премиум-автомобилей в 2017 году Екатеринбург занял первое место.

Жители Екатеринбурга за 2017 год приобрели 2400 автомобилей премиум-класса. Краснодар попал на вторую строчку рейтинга — здесь реализовано 2310 авто, на третьем месте оказалась Казань, где в 2017 году жители приобрели 2220 машин.

В ТОП-10 российских городов, лидирующих по продажам машин премиального сегмента, также попали: Ростов-на-Дону (1800 шт), Нижний Новгород и Челябинск (1450 и 1440 шт.), Самара (1290 шт.), Воронеж (1100 шт.) и Красноярск (1000 шт.).

Наибольший прирост продажи таких авто оказался в Челябинске, где он составил 16%.

В рейтинге указано, что наиболее часто покупаемой маркой является Mercedes-Benz и BMW, пишет «Автостат». Москва и Санкт-Петербург в данный рейтинг не вошли.

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