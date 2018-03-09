Пригородный поезд Екатеринбург – Егоршино временно изменил маршрут следования

Поправки были сделаны в связи с проводимыми ремонтными работами.





Изменения для двух поездов будут введены с 15 марта.



Речь идёт о поездах пригородного следования № 6781 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс. и №6784 рейсом Екатеринбург-Пасс. – Егоршино.



Первый будет следовать до станции Аппаратная, второй – от этого пункта и до столицы Урала соответственно, передает «Областная газета».