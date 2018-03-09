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Автомобильный Нижний Тагил

Пригородный поезд Екатеринбург – Егоршино временно изменил маршрут следования

9 марта 2018, 10:00Добавить новость
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В Свердловской области пригородный поезд Егоршино – Екатеринбург поменяет маршрут следования. Это временные изменения.

Поправки были сделаны в связи с проводимыми ремонтными работами.

Изменения для двух поездов будут введены с 15 марта.

Речь идёт о поездах пригородного следования № 6781 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс. и №6784 рейсом Екатеринбург-Пасс. Егоршино.

Первый будет следовать до станции Аппаратная, второй  от этого пункта и до столицы Урала соответственно, передает «Областная газета».

 
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