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Автомобильный Нижний Тагил

Улицы на Вагонке будут перекрыты из-за чемпионата по велосипедному спорту (ФОТО)

9 мая 2018, 07:05Добавить новость
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Улицы в Дзержинском районе Нижнего Тагила в выходные дни будут перекрыты на время проведения регионального чемпионата по велоспорту.

12 и 13 мая Нижний Тагил примет участников чемпионата Свердловской области по велосипедному спорту.

В первый день велосипедисты будут соревноваться в индивидуальный заездах, а во второй – в групповых. На соревнования заявилось около 100 участников из Свердловской и Челябинской областей.


Из-за проведения чемпионата будет ограничено движение транспорта в Дзержинском районе. С 10 до 16 часов невозможно будет проехать по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до улицы 7 ноября и по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей, сообщают «Все новости».

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Фото: Схема ограничения движения в Дзержинском районе в период с 12 по 13 мая

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