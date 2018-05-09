Улицы на Вагонке будут перекрыты из-за чемпионата по велосипедному спорту (ФОТО)

12 и 13 мая Нижний Тагил примет участников чемпионата Свердловской области по велосипедному спорту.



В первый день велосипедисты будут соревноваться в индивидуальный заездах, а во второй – в групповых. На соревнования заявилось около 100 участников из Свердловской и Челябинской областей.



Из-за проведения чемпионата будет ограничено движение транспорта в Дзержинском районе. С 10 до 16 часов невозможно будет проехать по проспекту Вагоностроителей от Восточного шоссе до улицы 7 ноября и по проспекту Дзержинского от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей, сообщают «Все новости».





Фото: Схема ограничения движения в Дзержинском районе в период с 12 по 13 мая