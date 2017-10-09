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Автомобильный Нижний Тагил

40 машин были залиты гудроном на трассе Екатеринбург-Челябинск (ФОТО)

9 октября 2017, 07:00Добавить новость
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8 октября на трассе Екатеринбург-Челябинск дорожные рабочие обрызгали более 40 автомобилей гудроном.

Гудронатор ехал по обочине, распрыскивая вещество на поток автомобилей, следовавших в сторону Челябинска. Распылитель был направлен вверх, и бьющий фонтаном гудрон обливал даже крыши большегрузов.

Возмущенные автомобилисты останавливались, да и продолжать движение в таких условиях им было сложно.

Рабочий признался, что не заметил ничего подозрительного, пишет E1.ru, и не видел столб пара, исходящий от гудронной струи.

 

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Фото: E1.ru

 


Автомобилисты вызвали сотрудников ГИБДД, которые предложили оформить разбирательство в Сысерти, куда нужно проследовать. Также водителям раздали объяснительные бланки.

Сообщается, что на место приехал один из механиков дорожной фирмы, который предложил пострадавшим по 2 тысячи рублей на автомойку.

 
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