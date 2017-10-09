40 машин были залиты гудроном на трассе Екатеринбург-Челябинск (ФОТО)

Гудронатор ехал по обочине, распрыскивая вещество на поток автомобилей, следовавших в сторону Челябинска. Распылитель был направлен вверх, и бьющий фонтаном гудрон обливал даже крыши большегрузов.





Возмущенные автомобилисты останавливались, да и продолжать движение в таких условиях им было сложно.



Рабочий признался, что не заметил ничего подозрительного, пишет E1.ru, и не видел столб пара, исходящий от гудронной струи.



Автомобилисты вызвали сотрудников ГИБДД, которые предложили оформить разбирательство в Сысерти, куда нужно проследовать. Также водителям раздали объяснительные бланки.



Сообщается, что на место приехал один из механиков дорожной фирмы, который предложил пострадавшим по 2 тысячи рублей на автомойку.