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Автомобильный Нижний Тагил

Мост в селе Бродово больше 6 лет находится в аварийном состоянии (ФОТО)

9 октября 2017, 13:40Добавить новость
ГИБДД,Бродово,мост,аварийное состояние,ремонт,управление автодорог,административная ответственность,заявление,тагил без ям

В селе Бродово прошел осмотр единственного моста.

Данный мост находится в аварийном состоянии больше 6 лет. Передвигаться по нему опасно как на транспорте, так и пешеходам. Предприсания от ГИБДД посылались в Управление автомобильных дорог, однако ответной реакции не последовало.

 

Как сообщили в общественном движении «Тагил без ям», после проверки в ГИБДД и прокуратуру области будет подано заявление. В тексте указано, что участники движения просят привлечь к ответственности руководство Управления автомобильных дорог Свердловской области, а также провести капитальный ремонт моста до 1 июня 2018 года.

 

ГИБДД,Бродово,мост,аварийное состояние,ремонт,управление автодорог,административная ответственность,заявление,тагил без ям
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