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Автомобильный Нижний Тагил

Водитель без прав столкнулся с автомобилем ДПС в ходе погони в Екатеринбурге (ФОТО)

9 октября 2017, 08:30Добавить новость
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В воскресенье 8 октября в Екатеринбурге ранним утром, около 7:20, водитель ВАЗ-2109 стал участником погони.

Водитель за рулём отечественного автомобиля не остановился по требованию инспектора ДПС, а, наоборот, начал уезжать на большой скорости.

Отмечается, что автомобилист-нарушитель в ходе погони не раз ставил под угрозу здоровье и даже жизнь других участников дорожного движения. Вскоре он, двигаясь задним ходом, врезался в служебную патрульную машину ГИБДД ВАЗ-2114. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

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Фото: E1.ru

 

За рулём находился 23-летний автомобилист. Он отказался предъявить документы, пишет E1.ru. В отделе полиции установили, что он никогда не получал водительские права. Также он отказался от прохождения медосвидетельствования. Против него возбудили 8 административных дел: проезд на красный, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и другие. Сейчас его автомобиль находится на штрафной стоянке.

 
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