Водитель без прав столкнулся с автомобилем ДПС в ходе погони в Екатеринбурге (ФОТО)

Водитель за рулём отечественного автомобиля не остановился по требованию инспектора ДПС, а, наоборот, начал уезжать на большой скорости.





Отмечается, что автомобилист-нарушитель в ходе погони не раз ставил под угрозу здоровье и даже жизнь других участников дорожного движения. Вскоре он, двигаясь задним ходом, врезался в служебную патрульную машину ГИБДД ВАЗ-2114. Никто из людей, к счастью, не пострадал.





За рулём находился 23-летний автомобилист. Он отказался предъявить документы, пишет E1.ru. В отделе полиции установили, что он никогда не получал водительские права. Также он отказался от прохождения медосвидетельствования. Против него возбудили 8 административных дел: проезд на красный, выезд на встречную полосу, невыполнение требования об остановке и другие. Сейчас его автомобиль находится на штрафной стоянке.