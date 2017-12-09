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Автомобильный Нижний Тагил

До 40 единиц техники будет выведено на дороги Нижнего Тагила при усилении снегопадов

9 декабря 2017, 09:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,погода,работа,Свердловская область,транспорт,снег,Тагилдорстрой
В Нижнем Тагиле во время снегопада на улицы города была выведена специализированная техника. Дорожники уверяют, что для обеспечения безопасности автомобилистов, они выведут на дороги города максимальное количество спецмашин.

В ночь на пятницу в Нижнем Тагиле работали три спецмашины, покрывающие дорожное покрытие противогололедным веществом «Бионорм». Вечером в пятницу в городе работали дорожники на четырех тракторах, выведенных для уборки тротуаров.

Ещё четыре машины убирали проезжую часть на Пархоменко, Красногвардейской, Горошникова, Береговой-Ударной, Черноисточинском шоссе, Уральском и Октябрьском проспектах.

При увеличении интенсивности снегопада на проезжих частях будет работать более тяжёлая уборочная техника - грейдеры и погрузчики. Пока же производится патрульная уборка без сбора и вывоза снега.

Для удобства пешеходов на тротуарах трудятся минипогрузчики.

При обострении ситуации сотрудники МУП Тагилдорстрой пообещали вывести до 40 единиц уборочной техники, передаёт администрация мэрии. Напомним, в выходные дни синоптики обещали обильные снегопады.

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