До 40 единиц техники будет выведено на дороги Нижнего Тагила при усилении снегопадов

В ночь на пятницу в Нижнем Тагиле работали три спецмашины, покрывающие дорожное покрытие противогололедным веществом «Бионорм». Вечером в пятницу в городе работали дорожники на четырех тракторах, выведенных для уборки тротуаров.



Ещё четыре машины убирали проезжую часть на Пархоменко, Красногвардейской, Горошникова, Береговой-Ударной, Черноисточинском шоссе, Уральском и Октябрьском проспектах.





При увеличении интенсивности снегопада на проезжих частях будет работать более тяжёлая уборочная техника - грейдеры и погрузчики. Пока же производится патрульная уборка без сбора и вывоза снега.



Для удобства пешеходов на тротуарах трудятся минипогрузчики.





При обострении ситуации сотрудники МУП Тагилдорстрой пообещали вывести до 40 единиц уборочной техники, передаёт администрация мэрии. Напомним, в выходные дни синоптики обещали обильные снегопады.