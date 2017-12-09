Общественники Нижнего Тагила провели патрулирование пешеходных переходов (ФОТО)

Из-за участившихся ДТП с участием пешеходов общественники Нижнего Тагила решили провести совместное с полицией патрулирование пешеходных переходов.



Патрулирование охватило 47 переходов города, среди которых были и те, где ранее происходили аварии. Помимо патрулирования участники рейда проводили беседы с пешеходами и водителями.



За 5 дней декабря были совершены 4 наезда на пешеходов, в результате которых пострадали 2 человека.









Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»