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Автомобильный Нижний Тагил

Общественники Нижнего Тагила провели патрулирование пешеходных переходов (ФОТО)

9 декабря 2017, 11:35Добавить новость
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Представители общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» провели совместное с полицией гарнизонное патрулирование пешеходных переходов города.

Из-за участившихся ДТП с участием пешеходов общественники Нижнего Тагила решили провести совместное с полицией патрулирование пешеходных переходов.

Патрулирование охватило 47 переходов города, среди которых были и те, где ранее происходили аварии. Помимо патрулирования участники рейда проводили беседы с пешеходами и водителями.


За 5 дней декабря были совершены 4 наезда на пешеходов, в результате которых пострадали 2 человека.




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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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