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Автомобильный Нижний Тагил

Движение по улице Циолковского в Нижнем Тагиле станет двусторонним

10 октября 2017, 20:00Добавить новость
администрация,ГИБДД,город,дорога,Нижний Тагил,ремонт,транспорт,Ленинский район
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел 10 октября заседание градостроительного совета. Комиссия обсудила на нем организацию автомобильного движения в городе.

Для обсуждения комиссии была предоставлена новая схема движения по улице Циолковского. Проект был тщательно проработан и согласован с ГИБДД города. Предполагается, что автомобильное движение по улице Циолковского от Пархоменко до Первомайской станет двусторонним.

На совещании отметили, что новая схема позволит оптимально разгрузить поток движения в центре города. Предложенный проект был одобрен.

Для внедрения обновленной схемы на ул. Циолковского будет проведена перенастройка светофоров. Кроме того, на этом отрезке появятся новые парковочные «карманы», пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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