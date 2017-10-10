Движение по улице Циолковского в Нижнем Тагиле станет двусторонним

Для обсуждения комиссии была предоставлена новая схема движения по улице Циолковского. Проект был тщательно проработан и согласован с ГИБДД города. Предполагается, что автомобильное движение по улице Циолковского от Пархоменко до Первомайской станет двусторонним.





На совещании отметили, что новая схема позволит оптимально разгрузить поток движения в центре города. Предложенный проект был одобрен.





Для внедрения обновленной схемы на ул. Циолковского будет проведена перенастройка светофоров. Кроме того, на этом отрезке появятся новые парковочные «карманы», пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.