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Автомобильный Нижний Тагил

Пьяный водитель из Екатеринбурга протаранил 2 машины и припарковался в сугробе (ФОТО)

11 марта 2018, 10:05Добавить новость
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На ВИЗе водитель автомобиля «Suzuki» проявил необычайное мастерство в парковке. В попытке найти место для стоянки, он протаранил 2 других автомобиля и уехал в сугроб.

10 марта жители дома адресу Фролова, 19/2 стали свидетелями необычной попытки припарковаться.

Водитель автомобиля «Suzuki» во время парковки разбил 2 рядом стоящие машины «KIA» и «Лада», а затем въехал в сугроб. По утверждениям свидетелей, водитель «Suzuki» находился в состоянии алкогольного опьянения.


На место происшествия приезжали сотрудники ГИБДД. Комментарии об инциденте поступят в понедельник, сообщает E1.ru.


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Фото: E1.ru
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