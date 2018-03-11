Пьяный водитель из Екатеринбурга протаранил 2 машины и припарковался в сугробе (ФОТО)

10 марта жители дома адресу Фролова, 19/2 стали свидетелями необычной попытки припарковаться.



Водитель автомобиля «Suzuki» во время парковки разбил 2 рядом стоящие машины «KIA» и «Лада», а затем въехал в сугроб. По утверждениям свидетелей, водитель «Suzuki» находился в состоянии алкогольного опьянения.



На место происшествия приезжали сотрудники ГИБДД. Комментарии об инциденте поступят в понедельник, сообщает E1.ru.

Фото: E1.ru