Рейсовый автобус и бензовоз столкнулись на трассе Екатеринбург – Курган

Днём 10 марта на трассе Екатеринбург – Курган произошло ДТП с участием бензовоза и пассажирского рейсового автобуса.



В результате аварии никто не пострадал, но на дорожное полотно вылилось горюче-смазочное вещество, которое прибывшим спасателям пришлось экстренно убирать, сообщает «Вечерний Екатеринбург». В обстоятельствах произошедшей аварии сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.