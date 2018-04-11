15 нарушений на дорогах Нижнего Тагила выявлено за 2 часа проверки (ФОТО)

За первый день рейда личный состав ГИБДД занимался максимальной проверкой автомобилей. Профилактическое мероприятие проходило с 7 до 9 часов утра.



За 120 минут проверки было выявлено 15 серьёзных нарушений. В частности, 10 водителей получили протоколы за неправильную перевозку детей. Еще 4 автомобилиста не пользовались ремнями безопасности.



Один водитель попался на непредоставлении преимущества пешеходам, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД



Всего с начала 2018 года произошло 6 ДТП, в которых пострадали пять маленьких пассажиров. Сотрудники ГИБДД с просьбой быть более ответственными на дорогах обращаются не только к водителям, но и к родителям, которые должны напоминать своим чадам о поведении на дороге и не пренебрегать правилами перевозки детей.