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Автомобильный Нижний Тагил

15 нарушений на дорогах Нижнего Тагила выявлено за 2 часа проверки (ФОТО)

11 апреля 2018, 07:30Добавить новость
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С 10 по 12 апреля в Нижнем Тагиле и Пригородном районе проходит рейд «Безопасная дорога», в ходе которого дорожная полиция проверяет автомобили на грубые нарушения, в частности при перевозке детей.

За первый день рейда личный состав ГИБДД занимался максимальной проверкой автомобилей. Профилактическое мероприятие проходило с 7 до 9 часов утра.

За 120 минут проверки было выявлено 15 серьёзных нарушений. В частности, 10 водителей получили протоколы за неправильную перевозку детей. Еще 4 автомобилиста не пользовались ремнями безопасности.

Один водитель попался на непредоставлении преимущества пешеходам, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

 

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД 


Всего с начала 2018 года произошло 6 ДТП, в которых пострадали пять маленьких пассажиров. Сотрудники ГИБДД с просьбой быть более ответственными на дорогах обращаются не только к водителям, но и к родителям, которые должны напоминать своим чадам о поведении на дороге и не пренебрегать правилами перевозки детей.

 
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