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Автомобильный Нижний Тагил

Серийные автоугонщики из Берёзовского предстали перед судом за кражу 6 автомобилей

11 апреля 2018, 06:35Добавить новость
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Двое местных жителей Берёзовского признаны виновными в совершении ряда автомобильных краж на территории Свердловской области. Действуя в Березовском и Екатеринбурге, угонщики использовали специальные технические средства для проникновения в автомобиль и его кражи. Сумма нанесённого ущерба составила более 3 млн рублей.

Артём Токарев и Дмитрий Серебренников с марта по июнь 2017 года совершили 6 краж автомобилей на территории Екатеринбурга и Берёзовского.

Для совершения преступлений они использовали электронные устройства, которые позволяли копировать коды сигнализации, механические устройства для разблокировки руля, устройства позволяющие завести двигатель без ключа.


Три автомобиля возвращены владельцам, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ходе судебного разбирательства оба подсудимых были признаны виновными. Токарев лишён свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, его напарник Серебрянников – на 6 лет и 7 месяцев.

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