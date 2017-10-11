Штраф 25 000 рублей назначен авиакомпании «Победа» за задержку рейсов в Екатеринбурге

Транспортная прокуратура Свердловской области провела проверку после сообщений о задержке и отмене рейсов авиакомпанией «Победа» 18 января 2017 года.

Проверка показала, что в этот день рейсы DP-404 (Екатеринбург-Москва) и DP-551 (Екатеринбург-Новосибирск) вылетели с задержками более чем на 14 часов. Рейс DP-516 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург осуществили после задержки в 8 часов. Самолет по маршруту Екатеринбург-Москва (DP-406) после задержки в 4 часа так и не вылетел.





Горячее питание пассажиры задержанных рейсов также получали с опозданием. Более того - по рейсу DP-404 пассажиры не были расселены в гостиницы и второй раз питание не получили. Телефоны офиса авиакомпании в Екатеринбурге не отвечали.





Прокуратурой было возбуждено административное дело. После его рассмотрения авиакомпании «Победа» было вынесено постановление о выплате штрафа в 25 000 рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.