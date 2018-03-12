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Автомобильный Нижний Тагил

Легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

12 марта 2018, 06:05Добавить новость
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На Кольцовском тракте произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и грузовой фуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 11 марта на Кольцовском тракте произошло столкновение фуры и автомобиля ВАЗ.

По информации очевидцев, водителя ВАЗа подрезала грузовая фура, после чего легковушка опрокинулась, ударилась об отбойник и вновь встала на колёса.


Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», после ДТП на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии и степень вины каждого участника будут установлены после проверки правоохранительными органами.

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