Легковой автомобиль и фура столкнулись на Кольцовском тракте в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На Кольцовском тракте произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и грузовой фуры. По предварительной информации, пострадавших нет.
Утром 11 марта на Кольцовском тракте произошло столкновение фуры и автомобиля ВАЗ.
По информации очевидцев, водителя ВАЗа подрезала грузовая фура, после чего легковушка опрокинулась, ударилась об отбойник и вновь встала на колёса.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», после ДТП на место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии и степень вины каждого участника будут установлены после проверки правоохранительными органами.
Видео: Инцидент Екатеринбург