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6 переездов через трамвайные пути будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2018 году

12 мая 2018, 10:05Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,тагильский трамвай,Юрченко,ремонт,транспорт

В Нижнем Тагиле в 2018 году будут отремонтированы шесть переездов через трамвайные пути.

Как сообщает начальник управления городским хозяйством администрации города Владимир Юрченко, в текущем году будет произведен ремонт на шести переездах через трамвайные пути. Работы будет проводить «Тагильский Трамвай».

Сначала укладка переездов гранитной брусчаткой планируется на Вагонке. В частности на маршрутах трамваев №10 и №12. Они курсируют по центральным улицам района – Юности, Восточное шоссе, Зари и Ленинградский Проспект. Также будут отремонтированы переезды на пересечениях ул. Окунева – Ленинградский проспект и Тимирязева – Ленинградский проспект. Помимо этого, отремонтируют переезд в районе остановки «Площадь Славы».

«Тагильский Трамвай» выполнит работы за счет перераспределения средств собственного бюджета, пишут «Все новости».

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Расписание движения трамваев

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