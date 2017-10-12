Дошкольники рассказали водителям Нижнего Тагила о правилах перевозки детей (ФОТО)

10 октября прошла акция «Ребёнку место в автокресле!», в рамках которой дошкольники Нижнего Тагила напомнили водителям-родителям о важности соблюдения правил перевозки детей.



Ребята заучили речёвки, взяли в руки листовки и встречали родителей у входа в детский сад. Примечательно, что среди детей были юные сотрудники ДПС, одетые в жилеты и с настоящими жетонами.



Как передаёт отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за прошедшие 9 месяцев 2017 года в ДТП получили травмы 12 детей. При этом, как отмечают инспектора, травм можно было избежать в случае соблюдения родителями правил перевозки.



Родители, ставшие участниками акции, отметили важность проведения подобных мероприятий для профилактики детского травматизма при авариях.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила