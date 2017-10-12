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Автомобильный Нижний Тагил

Дошкольники рассказали водителям Нижнего Тагила о правилах перевозки детей (ФОТО)

12 октября 2017, 06:05Добавить новость
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Совместная акция воспитанников детского сада №131 и сотрудников ГАИ прошла в Нижнем Тагиле. Дошкольники вышли на улицы и рассказали водителям о правилах перевозки детей.

10 октября прошла акция «Ребёнку место в автокресле!», в рамках которой дошкольники Нижнего Тагила напомнили водителям-родителям о важности соблюдения правил перевозки детей.

Ребята заучили  речёвки, взяли в руки листовки и встречали родителей у входа в детский сад. Примечательно, что среди детей были юные сотрудники ДПС, одетые в жилеты и с настоящими жетонами.


Как передаёт отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за прошедшие 9 месяцев 2017 года в ДТП получили травмы 12 детей. При этом, как отмечают инспектора, травм можно было избежать в случае соблюдения родителями правил перевозки.

Родители, ставшие участниками акции, отметили важность проведения подобных мероприятий для профилактики детского травматизма при авариях.


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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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