Принадлежащая УК иномарка за 3,5 млн рублей была арестована в Екатеринбурге (ФОТО)

Ранее автомобиль принадлежал компании, ответственной за управление и эксплуатацию жилых домов.



С 2014 года организация накопила большой долг – почти 16 миллионов рублей. Однако, пишет E1.ru, на покупку дорогостоящего внедорожника деньги всё же нашлись.



Управляющая компания получила представление о взыскании зарплаты - 1,5 млн рублей, а также о взыскании долга по налогам - 14 млн рублей.



Более мягкие методы не привели к возмещению недоимки. В итоге были привлечены судебные приставы. Во время рейда они арестовали внедорожник стоимостью 3,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба УФНС по Свердловской области



Интересно, что за 9 месяцев текущего года сотрудники ФССП арестовали более 100 транспортных средств, среди них - дорогостоящие иномарки. Позже автомобили будут реализованы, а деньги от продажи пойдут на погашение задолженностей.