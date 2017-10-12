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Автомобильный Нижний Тагил

Принадлежащая УК иномарка за 3,5 млн рублей была арестована в Екатеринбурге (ФОТО)

12 октября 2017, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге представители налоговой службы и ФССП РФ произвели арест внедорожника Lexus.

Ранее автомобиль принадлежал компании, ответственной за управление и эксплуатацию жилых домов.

С 2014 года организация накопила большой долг – почти 16 миллионов рублей. Однако, пишет E1.ru, на покупку дорогостоящего внедорожника деньги всё же нашлись.

Управляющая компания получила представление о взыскании зарплаты - 1,5 млн рублей, а также о взыскании долга по налогам - 14 млн рублей.

Более мягкие методы не привели к возмещению недоимки. В итоге были привлечены судебные приставы. Во время рейда они арестовали внедорожник стоимостью 3,5 миллиона рублей.

 

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Фото: пресс-служба УФНС по Свердловской области


Интересно, что за 9 месяцев текущего года сотрудники ФССП арестовали более 100 транспортных средств, среди них - дорогостоящие иномарки. Позже автомобили будут реализованы, а деньги от продажи пойдут на погашение задолженностей.

 
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