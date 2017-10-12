Водитель из Нижнего Тагила превысил скорость и сбил несколько дорожных знаков

Вечером 9 октября автомобиль «ВАЗ-2112» превысил скорость и сбил несколько дорожных знаков на улице Пихтовая в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Неустановленный водитель скрылся с места аварии, однако позже его личность установили инспектора ГИБДД.



По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водителя привлекли к административной ответственности по статьям за оставление места ДТП, превышение скорости и повреждение дорожных сооружений.