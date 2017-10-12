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Автомобильный Нижний Тагил

Водитель из Нижнего Тагила превысил скорость и сбил несколько дорожных знаков

12 октября 2017, 22:35Добавить новость
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Превышение скорости привело к тому, что водитель на автомобиле ВАЗ сбил несколько дорожных знаков и скрылся с места аварии. Позже мужчину нашли и привлекли к административной ответственности.

Вечером 9 октября автомобиль «ВАЗ-2112» превысил скорость и сбил несколько дорожных знаков на улице Пихтовая в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Неустановленный водитель скрылся с места аварии, однако позже его личность установили инспектора ГИБДД.

По данным отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водителя привлекли к административной ответственности по статьям за оставление места ДТП, превышение скорости и повреждение дорожных сооружений.

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