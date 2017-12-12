Дошколята Нижнего Тагила поучаствовали в конкурсе «Дорожные звёздочки» (ФОТО)

Мероприятие собрало 22 коллектива, которые продемонстрировали своё мастерство на районных этапах. Конкурс состоял из двух туров: творчество по агитации и дефиле «Засветись».





Конкурсанты представили костюмы, созданные с помощью родителей и воспитателей.





Гран-при взял детский сад №205 («Маячок»), команда из которого выступила с творческим номером «Автокресло нам нужно».





Победителями в дефиле «Засветись» стали ребята из 53-го детсада («Родничок»), они выступили с композицией «Шляпо-кляк».





Всем участникам были вручены дипломы и подарки, рассказали в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД.

Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила