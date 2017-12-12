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Дошколята Нижнего Тагила поучаствовали в конкурсе «Дорожные звёздочки» (ФОТО)

12 декабря 2017, 08:00Добавить новость
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9 декабря в Нижнем Тагиле на площадке ГДДЮТ прошел финальный концерт конкурса дошкольников «Дорожные звёздочки», целью которого было напоминание младшему поколению о безопасности на дорогах.

Мероприятие собрало 22 коллектива, которые продемонстрировали своё мастерство на районных этапах. Конкурс состоял из двух туров: творчество по агитации и дефиле «Засветись».

Конкурсанты представили костюмы, созданные с помощью родителей и воспитателей.

Гран-при взял детский сад №205 («Маячок»), команда из которого выступила с творческим номером «Автокресло нам нужно».

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Победителями в дефиле «Засветись» стали ребята из 53-го детсада («Родничок»), они выступили с композицией «Шляпо-кляк».

Всем участникам были вручены дипломы и подарки, рассказали в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД.

 

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Фото: ОГИБДД Нижнего Тагила
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