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Автомобильный Нижний Тагил

Новые дорожные знаки и таблички появятся на дорогах России

12 декабря 2017, 23:00Добавить новость
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На дорогах России появится около десятка новых дорожных знаков и табличек. Они будут использоваться на территории всей страны согласно принятого национального стандарта.

Предварительный национальный стандарт, который будет действовать на территории России до 2020 года, подразумевает появление около десятка новых дорожных знаков и табличек.

Новый знак «Запрет въезда на перекресток в случае затора» будет использоваться для обозначения «вафельной разметки». Знак «Глухие пешеходы» появятся в местах, где высока вероятность появления пешеходов с нарушениями слуха. Знаки «Диагональный переход» будут установлены там, где дорогу можно перейти наискосок, сообщают «Известия».

Первыми городами, где в качестве эксперимента, появились новые дорожные знаки стали Москва, Санкт-Петербург, Владимир и Саратов.

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