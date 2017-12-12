Новые дорожные знаки и таблички появятся на дорогах России

Предварительный национальный стандарт, который будет действовать на территории России до 2020 года, подразумевает появление около десятка новых дорожных знаков и табличек.



Новый знак «Запрет въезда на перекресток в случае затора» будет использоваться для обозначения «вафельной разметки». Знак «Глухие пешеходы» появятся в местах, где высока вероятность появления пешеходов с нарушениями слуха. Знаки «Диагональный переход» будут установлены там, где дорогу можно перейти наискосок, сообщают «Известия».



Первыми городами, где в качестве эксперимента, появились новые дорожные знаки стали Москва, Санкт-Петербург, Владимир и Саратов.