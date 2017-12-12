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Автомобильный Нижний Тагил

Замерзшая автоледи и пропавший дедушка были спасены сотрудниками ГИБДД в Талице

12 декабря 2017, 16:05Добавить новость
авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,полиция,Свердловская область,Талица,спасение
Сотрудникам ГИБДД в Талице удалось дважды спасти людей из беды в течение ночной смены.

Во время ночного дежурства полицейским поступила информация о том, что на 239 километре трассы Екатеринбург – Тюмень у автоледи сломалась машина. Женщина везла своего пожилого отца в больницу уральской столицы, когда её «Дэу Нексия» заглохла.

Лейтенант Роман Танцикужин и старший сержант Степан Кочешков из экипажа ГИБДД выехали на место. Они выявили поломку, посадили замерзшую автоледи и её отца в служебный автомобиль. Машину полицейские отбуксировали в ближайший автосервис, а спасённых людей отправили в гостиницу.

Как сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, позже полицейским сообщили о дедушке, который ещё днём ушел из дома и пропал. 76-летний мужчина страдал потерей памяти и мог заблудиться.

Найти пропавшего удалось в посёлке Троицкий неподалеку от Талицы. Полицейские посадили дедушку в служебный автомобиль и отогрели. Позже потерявшийся мужчина был доставлен домой, пишет «Областная газета».

 
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