Замерзшая автоледи и пропавший дедушка были спасены сотрудниками ГИБДД в Талице

Во время ночного дежурства полицейским поступила информация о том, что на 239 километре трассы Екатеринбург – Тюмень у автоледи сломалась машина. Женщина везла своего пожилого отца в больницу уральской столицы, когда её «Дэу Нексия» заглохла.





Лейтенант Роман Танцикужин и старший сержант Степан Кочешков из экипажа ГИБДД выехали на место. Они выявили поломку, посадили замерзшую автоледи и её отца в служебный автомобиль. Машину полицейские отбуксировали в ближайший автосервис, а спасённых людей отправили в гостиницу.





Как сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, позже полицейским сообщили о дедушке, который ещё днём ушел из дома и пропал. 76-летний мужчина страдал потерей памяти и мог заблудиться.



Найти пропавшего удалось в посёлке Троицкий неподалеку от Талицы. Полицейские посадили дедушку в служебный автомобиль и отогрели. Позже потерявшийся мужчина был доставлен домой, пишет «Областная газета».