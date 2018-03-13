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Автомобильный Нижний Тагил

Новый знак о запрете проезда автобусов введут в России к ЧМ-2018

13 марта 2018, 09:05Добавить новость
безопасность,ГАИ,ГИБДД,дорога,Россия,транспорт,ЧМ-2018,постановление,Правительство
Минтранса РФ намерен ввести новый знак дорожного движения. Это сделают специально для контроля над безопасностью на дорогах во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале нормативных правовых актов Российской Федерации.

Согласно документу, знак будет круглой формы в формате дорожного указателя «Движение грузовых автомобилей запрещено».

 

Внутри будет размещено символическое изображение автобуса, изображенного на знаке дополнительной информации (табличке), -- гласит документ.

 

По планам знак будет установлен к началу лета 2018 года. Очевидно, что он будет запрещать движение автобусов. Знак не коснется того общественного транспорта, который получил разрешение от МВД, а также тех компаний, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки и передают данные в транспортную дирекцию чемпионата мира, сообщает «Ura.ru».

 
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