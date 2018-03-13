Новый знак о запрете проезда автобусов введут в России к ЧМ-2018

Согласно документу, знак будет круглой формы в формате дорожного указателя «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Внутри будет размещено символическое изображение автобуса, изображенного на знаке дополнительной информации (табличке), -- гласит документ.

По планам знак будет установлен к началу лета 2018 года. Очевидно, что он будет запрещать движение автобусов. Знак не коснется того общественного транспорта, который получил разрешение от МВД, а также тех компаний, которые осуществляют регулярные пассажирские перевозки и передают данные в транспортную дирекцию чемпионата мира, сообщает «Ura.ru».