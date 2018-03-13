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Строительство трамвайной линии в Верхнюю Пышму вновь будет перенесено

13 марта 2018, 07:05Добавить новость
город,дорога,Екатеринбург,Свердловская область,строительство,транспорт,Верхняя Пышма,трамвай

В конкурсе на выполнение первого этапа строительства трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму приняла участие всего одна компания. Но конкурс при этом провалился, потому что заявившаяся организация неверно составила конкурсную документацию.

В середине февраля был объявлен конкурс на строительство трамвайной линии из столицы Свердловской области в Верхнюю Пышму.

12 марта стало известно, что заявку подала всего одна компания. При этом конкурсная документация была составлена с ошибками, поэтому заявку признали не соответствующей требованиям.


Как сообщает «Областная газета», сейчас ведётся повторная подготовка торгов. На сроках завершения проекта задержка не скажется – трамвайная линия будет введена в эксплуатацию до 15 декабря 2020 года.

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